“Partigiani d’Italia”, è consultabile online l’archivio digitale sulle donne e gli uomini della Resistenza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dal 15 dicembre 2020 è consultabile online il portale Partigiani d’Italia, un grande archivio digitale contenuto all’interno del sito del Ministero dei Beni Culturali che permette di consultare le schede delle richieste di riconoscimento delle qualifiche partigiane conservate nell’archivio centrale di Stato. Tramite la registrazione gratuita, è possibile accedere ai dati e alle riproduzioni digitali delle schede originali. Attualmente sono pubblicate quelle delle Commissioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte e quelle provenienti dall’estero. Entro il 25 aprile 2021 saranno pubblicate le schede delle Commissioni Lombardia, Toscana, Umbria. Le schede delle restanti Commissioni saranno pubblicate entro il prossimo anno. Il portale è il risultato di un progetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dal 15 dicembre 2020 èil portale, un grande archiviocontenuto all’interno del sito del Ministero dei Beni Culturali che permette di consultare le schede delle richieste di riconoscimento delle qualifiche partigiane conservate nelcentrale di Stato. Tramite la registrazione gratuita, è possibile accedere ai dati e alle riproduzioni digitali delle schede originali. Attualmente sono pubblicate quelle delle Commissioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte e quelle provenienti dall’estero. Entro il 25 aprile 2021 saranno pubblicate le schede delle Commissioni Lombardia, Toscana, Umbria. Le schede delle restanti Commissioni saranno pubblicate entro il prossimo anno. Il portale è il risultato di un progetto ...

