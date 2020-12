Paratici su Dybala | “Gli vogliamo bene Incontreremo il suo agente per il rinnovo”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Fabio, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato così a Sky Sport poco prima della gara di Serie A contro l’Atalanta:“La gara di oggi? Sarà difficile senz’altro. Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro fatto dall’Atalanta con Gasperini, nell’ultimo anno e mezzo hanno portato alta la bandiera italiana in Champions League.La fase di rodaggio? Sapevamo che senza pre-campionato ci sarebbe stato bisogno di più tempo per trovare il ritmo, cambiando allenatore era inevitabile.? Il presidente ha esposto chiaramente la vicenda, noi abbiamo investito tanto su di lui e gli, è il nostro numero dieci. Poi prossimamentel’, cosa che era già in programma ma per motivi di Covid non siamo riusciti a fare di persona. Essendo un argomento importante e ...