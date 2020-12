Papu Gomez ipse dixit: “Lascio l’Atalanta solo per puntare a scudetto o Champions League. Al Milan…” (video) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il futuro del fantasista Alejandro Gomez sarà lontano dall’Atalanta. Nonostante la dirigenza nerazzurra stia provando a mediare, il rapporto tra il giocatore ex Catania e Gian Piero Gasperini è rotto. Il Papu Gomez è arrivato allo scontro diretto con l’allenatore e non sembrano esserci possibilità di riconciliazione. Il suo desiderio è quello di lasciare Bergamo e proseguire la sua carriera altrove. Ci sono più squadre interessante al 32enne argentino. "Se Lascio l'Atalanta vorrei andare in un club che lotta per lo scudetto o che gioca in Champions League". Sembrano attualissime le parole del Papu Gomez ormai in procinto di lasciare la Dea dopo la rottura con il tecnico Gasperini. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il futuro del fantasista Alejandrosarà lontano dal. Nonostante la dirigenza nerazzurra stia provando a mediare, il rapporto tra il giocatore ex Catania e Gian Piero Gasperini è rotto. Ilè arrivato allo scontro diretto con l’allenatore e non sembrano esserci possibilità di riconciliazione. Il suo desiderio è quello di lasciare Bergamo e proseguire la sua carriera altrove. Ci sono più squadre interessante al 32enne argentino. "Sel'Atalanta vorrei andare in un club che lotta per loo che gioca in". Sembrano attualissime le parole delormai in procinto di lasciare la Dea dopo la rottura con il tecnico Gasperini. ITA Sport Press.

GoalItalia : “Cari tifosi atalantini... quando me ne andrò si saprà la verità di tutto”. ?? Il messaggio (d’addio?) del Papu Gom… - SkySport : Atalanta, Gasperini non si dimette ma il rapporto con Papu e Ilicic è incrinato: scenari - MondoNapoli : Alvino a KKN: 'Media punti maggiore di Sarri, Papu Gomez? Il Napoli ha un obiettivo a gennaio' -… - ItaSportPress : Papu Gomez ipse dixit: 'Lascio l'Atalanta solo per puntare a scudetto o Champions League. Al Milan...' (video) -… - ale5_maggio : RT @_giapad: Stasera l'Atalanta farà il colpaccio a Torino. Juve in vantaggio nel primo tempo, poi nel secondo entrerà Papu #Gomez, la riba… -