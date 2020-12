Papa Francesco su Netflix | in arrivo una docu-serie con la testimonianza del Santo Padre

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)Ci sarà anche laesclusiva dinella nuovaoriginale annunciata dae ispirata a Sharing the Wisdom of Time (La Saggezza del tempo), libro delstesso a colloquio conAntonio Spadaro. Bergoglio interverrà con un contributo che farà da fil rouge ai quattro episodi in uscita nel 2021. Lacostituirà un racconto corale sulla terza età come tesoro da riscoprire, narrato da chi l’ha raggiunta, ma attraverso il punto di vista delle giovani generazioni. Donne e uomini over 70 provenienti da ogni parte del mondo si racconteranno infatti davanti all’obettivo di giovani filmmaker under ...