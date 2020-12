Paolo Rossi, le ultime parole alla moglie prima di morire: la confessione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le ultime parole di Paolo Rossi, sul letto d’ospedale, sono una dedica e un ringraziamento commovente per la moglie e la sua famiglia. Le parole di Paolo Rossi Un ultimo, doloroso e commovente messaggio, mandato dal grande campione Paolo Rossi, stroncato qualche settimana fa da un male incurabile all’età di 64 anni. Lo ha rivelato L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ledi, sul letto d’ospedale, sono una dedica e un ringraziamento commovente per lae la sua famiglia. LediUn ultimo, doloroso e commovente messaggio, mandato dal grande campione, stroncato qualche settimana fa da un male incurabile all’età di 64 anni. Lo ha rivelato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - Stemur57 : @1926_cri Gente che sa vomitare solo odio, come hanno fatto con D10S. Mentre per Paolo Rossi tutti hanno dimenticat… - ilnapolionline : ESCLUSIVA - Pablo Wergifker (all. Riozzese Como): “Paolo Rossi? Ha lasciato un vuoto enorme. Ora testa al Tavagnacc… -