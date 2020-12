Pallanuoto, Champions League: Pro Recco-Spandau Berlino 19-6. Terzo successo dei liguri (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giornata perfetta per l’Italia dopo i successi di Ortigia e Brescia nella Champions League 2020-2021 di Pallanuoto: nella bolla di Ostia si è conclusa la terza giornata della fase a gironi del Gruppo A, con la Pro Recco che è uscita vincitrice dal confronto contro i tedeschi dello Spandau 04 Berlino per 19-6. liguri a punteggio pieno, con lo Jug, a quota 9, Olympiacos a 6, Ortigia a 3, Marsiglia e Spandau a 0. Davvero enorme il divario tecnico tra le due squadre, con i liguri che nel primo quarto volano già via sul 4-0. Nella seconda frazione i campioni d’Italia allentano un po’ la pressione in difesa, e dopo poco meno di 11 minuti arriva il primo gol, su rigore, dei teutonici. La Pro Recco non si risparmia però in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giornata perfetta per l’Italia dopo i successi di Ortigia e Brescia nella2020-2021 di: nella bolla di Ostia si è conclusa la terza giornata della fase a gironi del Gruppo A, con la Proche è uscita vincitrice dal confronto contro i tedeschi dello04per 19-6.a punteggio pieno, con lo Jug, a quota 9, Olympiacos a 6, Ortigia a 3, Marsiglia ea 0. Davvero enorme il divario tecnico tra le due squadre, con iche nel primo quarto volano già via sul 4-0. Nella seconda frazione i campioni d’Italia allentano un po’ la pressione in difesa, e dopo poco meno di 11 minuti arriva il primo gol, su rigore, dei teutonici. La Pronon si risparmia però in ...

