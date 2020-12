Pallanuoto, Champions League 2020-2021: Marsiglia-Ortigia 10-11. Prima vittoria per gli aretusei (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giornata storica per l’Ortigia nella Champions League 2020-2021 di Pallanuoto: nella bolla di Ostia si è tenuta la terza giornata della fase a gironi del Gruppo A, con gli aretusei che hanno ottenuto il primo successo in assoluto nella manifestazione, superando i francesi del Marsiglia per 10-11 al termine di una sfida tiratissima. Partono bene i siciliani, che trovano subito il break di margine, chiudendo il primo quarto avanti sul 3-1. Nella seconda frazione i francesi rientrano, trovando il pareggio a quota 4, poi Tempesti ipnotizza Prlainovic e ne respinge il rigore, infine Rossi firma il gol che vale il 5-4 con cui i siracusani arrivano in vantaggio a metà gara. Nel terzo quarto i transalpini partono con tre reti che li fanno andare sul 7-5, ma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Giornata storica per l’nelladi: nella bolla di Ostia si è tenuta la terza giornata della fase a gironi del Gruppo A, con gliche hanno ottenuto il primo successo in assoluto nella manifestazione, superando i francesi delper 10-11 al termine di una sfida tiratissima. Partono bene i siciliani, che trovano subito il break di margine, chiudendo il primo quarto avanti sul 3-1. Nella seconda frazione i francesi rientrano, trovando il pareggio a quota 4, poi Tempesti ipnotizza Prlainovic e ne respinge il rigore, infine Rossi firma il gol che vale il 5-4 con cui i siracusani arrivano in vantaggio a metà gara. Nel terzo quarto i transalpini partono con tre reti che li fanno andare sul 7-5, ma ...

Pallanuoto, Pro Recco batte il C.C. Ortigia

L'Ortigia gioca una grandissima partita e spaventa la corazzata Recco, che riesce ad avere la meglio solo nell'ultimo parziale. Piccardo ...

