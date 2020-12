Palermo, neonata di poche settimane positiva al Covid abbandonata dalla madre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Una neonata di poche settimane era stata abbandonata dalla madre all’Ospedale dei Bambini di Palermo. La piccola era risultata positiva al Covid subito dopo la sua nascita. I medici dell’ospedale di Palermo si sono presi cura della piccola riuscendo a guarirla. La madre della piccola è stata rintracciata a Catania ed è stata arrestata per abbandono di minori. Arrestata anche la zia della donna, complice nell’aver abbandonato la neonata in Ospedale. La piccola sarà affidata a una nuova famiglia. Leggi su baritalianews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Unadiera stataall’Ospedale dei Bambini di. La piccola era risultataalsubito dopo la sua nascita. I medici dell’ospedale disi sono presi cura della piccola riuscendo a guarirla. Ladella piccola è stata rintracciata a Catania ed è stata arrestata per abbandono di minori. Arrestata anche la zia della donna, complice nell’aver abbandonato lain Ospedale. La piccola sarà affidata a una nuova famiglia.

panibbi : RT @francescatotolo: Per la cronaca, la madre arrestata è di etnia rom. La maggioranza delle testate hanno censurato questa informazione.… - Margher81933300 : RT @francescatotolo: Per la cronaca, la madre arrestata è di etnia rom. La maggioranza delle testate hanno censurato questa informazione.… - palermo24h : Gds: 'Palermo. La mamma arrestata, bimbi a perdere. Fermata la donna che avrebbe lasciato la figlia neonata e posit… - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo. La mamma arrestata, bimbi a perdere. Fermata la donna che avrebbe lasciato la figlia neonata e posi… - PrincipiFranco : RT @francescatotolo: Per la cronaca, la madre arrestata è di etnia rom. La maggioranza delle testate hanno censurato questa informazione.… -