Paga un uomo per "spezzare le mani" al figlio chirurgo perché omosessuale. Arrestato (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Paga un uomo per spiare e spezzare le mani al figlio omosessuale, distruggendo la sua vita e la sua carriera di chirurgo. A raccontarlo è La Stampa, ricostruendo i fatti che hanno coinvolto un padre e un figlio finiti davanti al tribunale di Torino. Il mandante del pestaggio - che non è mai avvenuto - ha patteggiato una pena di due anni di reclusione. La vicenda comincia quando l'uomo viene fotografato in Francia in compagnia di un attore e la foto finisce su un giornale scandalistico. Un anno prima il chirurgo aveva aperto uno studio ed era andato via di casa, presentando il suo compagno alla famiglia: "Era la prima volta che parlavo della mia omosessualità. Mia madre stava molto male e volevo renderla partecipe ...

