Paga bandito per picchiar figlio che è omosessuale. Il malvivente lo denuncia

Valentina Dardari

L'esecutore avverte però la vittima e si tiene i soldi. denunciato, il genitore patteggia 2 anni

A Torino, un padre ha assunto un uomo per picchiare a sangue il figlio, medico affermato 40enne, perché omosessuale. Il genitore ha sganciato 2.500 euro sull'unghia per spezzare le mani del giovane e rovinargli la vita. Dato che il suo obiettivo era quello di devastarlo sia fisicamente che lavorativamente parlando.

Come riportato da La Stampa però il folle piano non è andato a buon fine: l'esecutore ha infatti avvertito la sua vittima e il genitore è stato denunciato e ha patteggiato 2 anni di reclusione. Secondo quanto raccontato, tutto sarebbe iniziato ...

