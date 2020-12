Padova-Ravenna | Superlega 2020 2021 | data | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Kioeneospita la Consar: eccoe come vedere intv eil recupero della decima giornata di andella. Sfida di bassa classifica, conche vuole allungare proprio su, mentre quest’ultima va a caccia di punti per migliorare la penultima posizione. L’appuntamento è per giovedì 17 dicembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile insulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. Inoltre, Sportface.it offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. RISULTATI E CLASSIFICA ...