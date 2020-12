Organizzava finti casting per aspiranti attrici e poi abusava di loro: arrestato un 48enne a Milano, in estate già fermato a Roma (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La denuncia di una ragazza appena maggiorenne, almeno altre tre le vittime: le contattava dopo che si erano iscritte ai casting per alcuni film e le convocava per finti provini Leggi su repubblica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La denuncia di una ragazza appena maggiorenne, almeno altre tre le vittime: le contattava dopo che si erano iscritte aiper alcuni film e le convocava perprovini

Sydilvizioso : RT @RaiNews: #Milano, organizzava finti casting per abusare di ragazze: arrestato - RaiNews : #Milano, organizzava finti casting per abusare di ragazze: arrestato - AndFranchini : Milano, organizzava finti casting per abusare di ragazze: arrestato - Rai News - rep_milano : Organizzava finti casting per aspiranti attrici e poi abusava di loro: arrestato un 48enne a Milano, in estate già… - radiolombardia : Organizzava finti casting cinematografici, 48enne arrestato per abusi sessuali - -