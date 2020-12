Orban non cede agli Lgbt. “Divieto di adozione per trans e gay”. L’Ungheria cambia la Costituzione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic – L’Ungheria approva una riforma della propria Costituzione che sancisce il riconoscimento della famiglia in termini legali solo se formata da vincoli di natura eterosessuale. L’adozione di minori, quindi, sarà consentita quindi solo a una coppia formata da donna e uomo. Con l’approvazione dell’emendamento alla Costituzione, L’Ungheria ha di fatto vietato il cambio di sesso, decretando che il genere di una persona è stabilito alla nascita e non è modificabile. L’educazione sarà basata su valori cristiani Non solo: il cambio di Costituzione stabilisce che in Ungheria l’educazione dei bambini sarà improntata ad elementi naturali e genericamente definibili come conservatori, secondo le linee guida indicate dal Premier Viktor Orbàn che guida il governo di maggioranza. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic –approva una riforma della propriache sancisce il riconoscimento della famiglia in termini legali solo se formata da vincoli di natura eterosessuale. L’di minori, quindi, sarà consentita quindi solo a una coppia formata da donna e uomo. Con l’approvazione dell’emendamento allaha di fatto vietato il cambio di sesso, decretando che il genere di una persona è stabilito alla nascita e non è modificabile. L’educazione sarà basata su valori cristiani Non solo: il cambio distabilisce che in Ungheria l’educazione dei bambini sarà improntata ad elementi naturali e genericamente definibili come conservatori, secondo le linee guida indicate dal Premier Viktor Orbàn che guida il governo di maggioranza. ...

