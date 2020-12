Ora la Cina produce anche olio di qualità. Grazie agli ulivi italiani (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic – La Cina è sempre più viCina e ha iniziato a produrre anche olio di qualità. Come noto il “dragone” asiatico è bravissimo a copiare prodotti tipici di altre nazioni, rivendendoli poi a prezzi quasi sempre più bassi. Altrettanto celebri sono le “cineserie”, termine però che è ormai un cliché inappropriato perché da qualche anno Pechino sa copiare mantenendo comunque alta la qualità dei prodotti. Riesce a farlo anche nel settore agroalimentare e la produzione di olio lo dimostra. Non è neppure una novità assoluta, perché già nel 2018 l’olio d’oliva prodotto dall’azienda cinese Bai si è addirittura distinto tra i 189 campioni in tutto il mondo nella competizione internazionale organizzata in Spagna dall’International Olive ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic – Laè sempre più vie ha iniziato a produrredi. Come noto il “dragone” asiatico è bravissimo a copiare prodotti tipici di altre nazioni, rivendendoli poi a prezzi quasi sempre più bassi. Altrettanto celebri sono le “cineserie”, termine però che è ormai un cliché inappropriato perché da qualche anno Pechino sa copiare mantenendo comunque alta ladei prodotti. Riesce a farlonel settore agroalimentare e la produzione dilo dimostra. Non è neppure una novità assoluta, perché già nel 2018 l’d’oliva prodotto dall’azienda cinese Bai si è addirittura distinto tra i 189 campioni in tutto il mondo nella competizione internazionale organizzata in Spagna dall’International Olive ...

