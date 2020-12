Operazione antimafia a Catania | 18 arresti

Leggi su agi

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Diciotto persone sono state arrestate, tra carcere e domiciliari, in un'antimafia scattata all'alba e condotta dai miliari della Guardia di finanza dicontro esponenti dei clan Santapaola-Ercolano e Laudani. Oltre cento i militari impegnati in un blitz in cui sono stati contestati i reati di associazione mafiosa finalizzata alle estorsioni, all'usura, alla turbativa d'asta, al favoreggiamento personale, alla detenzione e al porto di armi da fuoco. Scoperte dai militari delle fiamme gialle infiltrazioni mafiose nelle aste pubbliche. L'coordinata dalla procura distrettuale è stata eseguita dai militari del nucleo economico e finanzario, dallo Scico e dal Gico della Guardia di finanza. Nell'inchiesta oltre alle misure cautelari disposte dal Gip vi sono 37 indagati. Sequestrate le quote sociali e il ...