Oms | Indossate la mascherina in famiglia a Natale per mantenere tutti sani e salvi

Indossare la mascherina nelle riunioni di famiglia a Natale. Questo l'invito giunto dalla sezione europea dell'Organizzazione Mondiale della sanità, in previsione delle imminenti festività natalizie. "C'è un alto rischio di un'ulteriore rinascita dell'epidemia nelle prime settimane e nei primi mesi del 2021, e dovremo lavorare insieme se vogliamo riuscire a prevenirla", ha detto l'organizzazione in una nota, aggiungendo che indossare le mascherine in famiglia "contribuisce in modo significativo a garantire che tutti rimangano sani e salvi". "Le riunioni al chiuso, anche le più piccole, possono essere particolarmente rischiose per via di gruppi di persone, giovani e anziani, di famiglie diverse. Le riunioni dovrebbero essere tenute all'aperto, se possibile".

Al chiuso è fondamentale limitare le dimensioni del gruppo e garantire una buona ventilazione per ridurre il rischio di esposizione”, raccomandano gli esperti dell’Oms Europa. E ancora: “Può sembrare ...

"Rischio di una terza ondata di Covid in Europa a gennaio". Lo ha dichiarato oggi l'Organizzazione mondiale della Sanità.

"Rischio di una terza ondata di Covid in Europa a gennaio". Lo ha dichiarato oggi l'Organizzazione mondiale della Sanità.