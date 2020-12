Oms, coronavirus: mascherine vanno indossate anche nelle riunioni familiari (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità si debbono indossare le mascherine anche per il cenone e per le riunioni familiari, che dovrebbero essere fatte preferibilmente all'aperto (sottozero?) Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità si debbono indossare leper il cenone e per le, che dovrebbero essere fatte preferibilmente all'aperto (sottozero?)

Agenzia_Ansa : #Covid, #Oms: 'Alto rischio di una nuova ondata in #Europa nel 2021'. Emergenza in #sassonia: 'si deve scegliere a… - RaiNews : #Coronavirus, l'allarme #Oms: in #Europa alto rischio nuova ondata. 'Nelle festività in casa indossate le mascherin… - ilpost : Ma è una storia intricata, anche perché vede il coinvolgimento dell’OMS e di un suo documento pubblicato online e p… - marcoluci1 : RT @RaiNews: #Coronavirus, l'allarme #Oms: in #Europa alto rischio nuova ondata. 'Nelle festività in casa indossate le mascherine' https://… - Yogaolic : RT @RaiNews: #Coronavirus, l'allarme #Oms: in #Europa alto rischio nuova ondata. 'Nelle festività in casa indossate le mascherine' https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms coronavirus Covid, Oms: 'Alto rischio di una nuova ondata in Europa nel 2021' ANSA Nuova Europa Coronavirus oggi. Oms: mascherine in famiglia a Natale. L’Antitrust indaga su aumento dei prezzi dei treni

? Negli Usa quasi 250mila casi in 24 ore, nuovo record? Von der Leyen conferma: i 27 potranno avviare lo stesso giorno le vaccinazioni? Germania, oltre 27mila casi e quasi 1000 morti: record? Oltre 13 ...

Covid-19, allarme dell'OMS: 'Nel 2021 rischio di una nuova ondata nella Ue'

Politica - Lo ha riferito l'agenzia Onu nel consueto briefing per monitorare l'andamento della pandemia, a Natale secondo l'organizzazione dovremo portare la mascherina anche in casa. Bisognerà ...

? Negli Usa quasi 250mila casi in 24 ore, nuovo record? Von der Leyen conferma: i 27 potranno avviare lo stesso giorno le vaccinazioni? Germania, oltre 27mila casi e quasi 1000 morti: record? Oltre 13 ...Politica - Lo ha riferito l'agenzia Onu nel consueto briefing per monitorare l'andamento della pandemia, a Natale secondo l'organizzazione dovremo portare la mascherina anche in casa. Bisognerà ...