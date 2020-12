Omceo | Arcuri ci coinvolga | chi inoculerà vaccino?

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma – “E’ giusto partire il prima possibile con la vaccinazione anti-Covid, ma dalle parole dell’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio D’Amato, non ho capito chi materialmente inoculera’ questa prima tranche di duecentomila dosi.” “Inoltre e’ chiaro che si partira’ dal personale degli ospedali pubblici, ma non bisogna dimenticare tutti i professionisti che operano nella sanita’ privata. Si sono scordati di loro?”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi. “Come al solito non siamo stati coinvolti, manca un tavolo di coordinamento- ha aggiunto Magi- Ma se D’Amato almeno ha buttato su carta qualcosa, il piano del commissario Domenicoinvece sappiamo che c’e’ ma nessuno lo ha visto”.