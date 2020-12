Oltre 400 i tamponi processati al San Pio: 27 le nuove positività (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto L’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento comunica di aver processato in data odierna nr. 419 tamponi, dei quali nr. 70 risultati positivi. Dei settanta positivi, nr. 27 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 25 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 2 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 43 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto L’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento comunica di aver processato in data odierna nr. 419, dei quali nr. 70 risultati positivi. Dei settanta positivi, nr. 27 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 25 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 2 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 43 si riferiscono a conferme digià precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

