Olimpiadi Tokyo 2021, Malagò: “Giochi si faranno sicuramente, speriamo con il pubblico” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto a ‘Il caffe’ del mercoledi” promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi, ha parlato con ottimismo delle prospettive verso le Olimpiadi di Tokyo 2021. “I Giochi si disputeranno sicuramente, questo ormai è acclarato – ha spiegato il numero uno dello sport italiano – Il presidente del Cio Bach è stato in Giappone e ha parlato con il nuovo Premier, rimane da capire se potrà esserci o meno il pubblico. In questo momento è difficile pensare ad una manifestazione senza certi impegni.” Tra i giovani talenti azzurri, Malagò spende parole importanti per Jannik Sinner: “Se le Olimpiadi si fossero tenute quest’anno sicuramente non ci sarebbe stato, invece adesso potrebbe arrivare a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il presidente del Coni Giovanni, intervenuto a ‘Il caffe’ del mercoledi” promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi, ha parlato con ottimismo delle prospettive verso ledi. “Isi disputeranno, questo ormai è acclarato – ha spiegato il numero uno dello sport italiano – Il presidente del Cio Bach è stato in Giappone e ha parlato con il nuovo Premier, rimane da capire se potrà esserci o meno il. In questo momento è difficile pensare ad una manifestazione senza certi impegni.” Tra i giovani talenti azzurri,spende parole importanti per Jannik Sinner: “Se lesi fossero tenute quest’annonon ci sarebbe stato, invece adesso potrebbe arrivare a ...

