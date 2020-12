OffOff Theatre | parte la stagione 20 21 con Milena Vukotic | Iaia Forte | Maurizio Costanzo e la ballerina di burlesque Giulia Di Quilio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Partirà dal 6 novembre 2020 fino al 10 maggio 2021 la nuovadell’di Roma, trentacinque spettacoli tra prosa, musica,e cinema. Venerdi 6novembre alle ore 21 il teatrodi Viaalzerà il sipario con lo spettacolo “C’era questo, c’era quello” per la regia di Filippo Contri, a salire sul palco sarà Enrico Lucherini, il famoso press agent delle star del cinema e del teatro, un racconto sul mestiere dell’ufficio stampa con aneddoti dei personaggi che Lucherini ha portato in auge durante la sua carriera. Il programma continua con la piéce diinterprete di “ovvero Emilie du Châtelet” per la regia diNichetti,geniale mente matematica che vive in ...