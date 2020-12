Nuovo Dpcm Natale, Italia verso la zona rossa: quando esce e quali restrizioni ci saranno? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Italia in lockdown e zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio. E’ questo quanto filtra dal Governo: come raccolto dall’Adnkronos, si va addirittura verso l’adozione di un Nuovo Dpcm immediato con misure che riguarderanno una nuova stretta in vista del Natale e di Capodanno. Le attuali misure, infatti, non sono evidentemente state ritenute sufficienti, e il Governo andrà così a modificare le sue stesse decisioni. Dovrebbe farlo senza passare dal Parlamento, e dunque con un Dpcm ad hoc entro venerdì. Non è escluso che il decreto del premier Conte possa già venire alla luce nella serata di mercoledì. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020)in lockdown edal 24 dicembre al 7 gennaio. E’ questo quanto filtra dal Governo: come raccolto dall’Adnkronos, si va addirittural’adozione di unimmediato con misure che riguarderanno una nuova stretta in vista dele di Capodanno. Le attuali misure, infatti, non sono evidentemente state ritenute sufficienti, e il Governo andrà così a modificare le sue stesse decisioni. Dovrebbe farlo senza passare dal Parlamento, e dunque con unad hoc entro venerdì. Non è escluso che il decreto del premier Conte possa già venire alla luce nella serata di mercoledì. SportFace.

