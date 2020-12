Nuovo Dpcm, 8 giorni da zona rossa. Le decisioni del Governo per Natale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Salvi i giorni del 28, del 29 e del 30, poi quelli dopo il 3 gennaio anche se non è ancora deciso cosa fare per il 6 e il 7. Stretta, invece, per il 24, il 25, il 26, il 27, per la vigilia di Capodanno... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Salvi idel 28, del 29 e del 30, poi quelli dopo il 3 gennaio anche se non è ancora deciso cosa fare per il 6 e il 7. Stretta, invece, per il 24, il 25, il 26, il 27, per la vigilia di Capodanno...

Adnkronos : Misure per Natale, governo pensa a nuovo Dpcm - Stefanialove_of : RT @P_e_p_e__: Nel nuovo DPCM io ci metterei anche San Valentino così ci togliamo il pensiero - _freehugsforall : Secondo voi quando faranno uscire il nuovo dpcm? - twittopolis : RT @twittopolis: Il sangue di San Gennaro non si è ancora liquefatto ,in effetti si aspettano disposizioni dal nuovo dpcm. - laurapetrarca2 : RT @maurorizzi_mr: A fine ottobre hanno detto “chiudiamo per salvare il Natale”. A inizio dicembre hanno emesso un dpcm Natale. Dopo poch… -