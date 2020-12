Nuoto | Campionati Italiani Invernali | i favoriti gara per gara e chi punterà al pass per le Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Signore e signori, ci siamo. 409 atleti in, 201 uomini e 209 donne, 112 club iscritti. Sono questi alcuni dei numeri dell’edizione 2020 degli Assolutidi, che andranno in scena nella vasca di Riccione dal 17 al 19 dicembre.importanti perché avranno una valenza rilevante, ovvero la qualificazione alledi Tokyo nel 2021. La pandemia, come si può ben intuire, ha stravolto tutta la programmazione e ciò significa che i protagonisti della piscina azzurra potranno staccare il biglietto per il Giappone in questa manifestazione, oppure negli Assoluti primaverili in programma nel mese di marzo. E’ stato un avvicinamento un po’ turbolento e le assenze saranno rilevanti: Fabio Scozzoli, Margherita Panziera, Gabriele Detti, Marco ...