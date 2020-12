Nonsense | negazioni e avventure

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 17 dicembre 2020) N. Nutrirsi di luce, di liquidi preferiti (alcolici inclusi), di leccornie preparate con amore, di musica da far tremare il petto. Non temere, non tremare, non fuggire. Stare. Guardare. Stare a guardare e poi, in ultimo, fare. Negare la negazione, negare sempre, diveniresti del tradimento colto in flagranza, della bugia sbucciata, della marachella scoperta dopo decenni di cura inappropriata. Non è Francesca (Lucio Battisti, 1967), Io non ho paura (Niccolò Ammaniti, 2001), «non avrai altro dio all’infuori di me» … Continua L'articolo proviene da il manifesto.