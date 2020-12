Non si scioglie il sangue di San Gennaro, ma la liquefazione del 16 dicembre è la più rara (Di mercoledì 16 dicembre 2020) San Gennaro delude napoletani, fedeli e curiosi di tutto il mondo. Alla fine non c’è stato l’ultimo miracolo dell’anno, quello previsto il 16 dicembre in ricordo di un evento prodigioso che salvò Napoli dalle conseguenze di una violenta eruzione del Vesuvio. In questa data del 1631, infatti, la lava minacciò di distruggere la città partenopea. I napoletani, in preda al panico, si affidarono a San Gennaro portando il busto del santo contenente il suo cranio e la reliquia del sangue in processione per le strade. La lava si fermò miracolosamente ai confini della città e Napoli fu salva. Da questo evento la tradizione vuole che il 16 dicembre di ogni anno la Chiesa partenopea ricordi il patrocinio di San Gennaro sul capoluogo campano. È il miracolo sicuramente meno conosciuto dei tre che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sandelude napoletani, fedeli e curiosi di tutto il mondo. Alla fine non c’è stato l’ultimo miracolo dell’anno, quello previsto il 16in ricordo di un evento prodigioso che salvò Napoli dalle conseguenze di una violenta eruzione del Vesuvio. In questa data del 1631, infatti, la lava minacciò di distruggere la città partenopea. I napoletani, in preda al panico, si affidarono a Sanportando il busto del santo contenente il suo cranio e la reliquia delin processione per le strade. La lava si fermò miracolosamente ai confini della città e Napoli fu salva. Da questo evento la tradizione vuole che il 16di ogni anno la Chiesa partenopea ricordi il patrocinio di Sansul capoluogo campano. È il miracolo sicuramente meno conosciuto dei tre che ...

SkyTG24 : Il prodigio di #SanGennaro non si ripete: il sangue non si scioglie - SkyTG24 : Quest'anno il prodigio di #SanGennaro non si ripete: il sangue non si scioglie. Quello che c'è da sapere sul fenome… - Corriere : Napoli, attesa per il miracolo di San Gennaro: il sangue non si scioglie - CarlottaMarche7 : RT @Avvenire_Nei: Il sangue non si scioglie, niente prodigio di San Gennaro - clikservernet : Non si scioglie il sangue di San Gennaro, ma la liquefazione del 16 dicembre è la più rara -