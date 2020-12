"Non io, ma la sede centrale di Copenaghen dell'Oms ritirò il rapporto sull'Italia". La verità di Ranieri Guerra (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Tutte le responsabilità sono di Copenaghen, sede europea dell'Oms: il direttore aggiunto dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, si difende così dalle accuse che stanno facendo il giro del mondo. In un'intervista esclusiva all'AGI Guerra sostiene che quando il rapporto che evidenziava le falle Italiane nella gestione del coronavirus in Italia "venne ritirato per decisione dell'ufficio di Copenhagen, io proposi di salvarlo proponendo che due colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità si affiancassero ai colleghi di Venezia per correggere le imperfezioni e ripubblicare il rapporto così migliorato nel giro di un paio di giorni". ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Tutte le responsabilità sono dieuropea'Oms: il direttore aggiunto'Organizzazione mondialea Sanità,, si difende così dalle accuse che stanno facendo il giro del mondo. In un'intervista esclusiva all'AGIsostiene che quando ilche evidenziava le fallene nella gestione del coronavirus in"venne ritirato per decisione'ufficio di Copenhagen, io proposi di salvarlo proponendo che due colleghi'Istituto Superiore di Sanità si affiancassero ai colleghi di Venezia per correggere le imperfezioni e ripubblicare ilcosì migliorato nel giro di un paio di giorni". ...

borghi_claudio : @CaloreGiacomo @mikelibramania @LorellaPresotto @Kettelodicoaffa Nel discorso alla camera, in sede che più ufficial… - Agenzia_Italia : 'Non io, ma la sede centrale di Copenaghen dell'Oms ritirò il rapporto sull'Italia'. La verità di Ranieri Guerra - sulsitodisimone : 'Non io, ma la sede centrale di Copenaghen dell'Oms ritirò il rapporto sull'Italia'. La verità di Ranieri Guerra - donalduck70 : @sinfonia71 @pisto_gol @YouTube E non lo devi chiedere in questa sede e in questo contesto. Fai le tue ricerche ed… - Notiziedi_it : “Non io, ma la sede centrale di Copenaghen dell’Oms ritirò il rapporto sull’Italia”. La verità di Ranieri Guerra -

Ultime Notizie dalla rete : Non sede "Non io, ma la sede centrale di Copenaghen dell'Oms ritirò il rapporto AGI - Agenzia Giornalistica Italia Professioni: ddl malattia, oggi si vota su sede deliberante

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Convocata per le ore 18 di oggi la Commissione Giustizia del Senato, che si esprimerà sulla proposta (dell'opposizione) di concedere la sede deliberante (che eviterebbe il ...

"Non io, ma la sede centrale di Copenaghen dell'Oms ritirò il rapporto sull'Italia". La verità di Ranieri Guerra

"Per ogni seguito - sottolinea - la competenza non è mia, come continuo a ripetere ... dietro minaccia di licenziamento, il dipendente della sede di Venezia, Francesco Zambon a cambiare la data del ...

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Convocata per le ore 18 di oggi la Commissione Giustizia del Senato, che si esprimerà sulla proposta (dell'opposizione) di concedere la sede deliberante (che eviterebbe il ..."Per ogni seguito - sottolinea - la competenza non è mia, come continuo a ripetere ... dietro minaccia di licenziamento, il dipendente della sede di Venezia, Francesco Zambon a cambiare la data del ...