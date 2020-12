Non è vero che i poveri sono poveri perché hanno preso decisioni sbagliate (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il falso mito della meritocrazia: “Siete poveri perché lo meritate” Nell’epoca dell’individualismo sfrenato e del mito del self-made-man un problema collettivo come quello della povertà viene percepito unicamente come una questione individuale: chi è povero lo è perché non si impegna abbastanza, non rischia e non si impegna. Un mito duro a morire ma falso: i poveri, il più delle volte, non sono poveri per colpa loro. Se siete ancora poveri a 35 anni è perché lo meritate. Questa, almeno, è l’opinione di Jack Ma, fondatore di Alibaba (colosso cinese dell’e-commerce, ndr) e tra gli uomini più ricchi al mondo. Eppure, scrostata la narrativa dell’uomo che si è fatto da sé e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il falso mito della meritocrazia: “Sietelo meritate” Nell’epoca dell’individualismo sfrenato e del mito del self-made-man un problema collettivo come quello della povertà viene percepito unicamente come una questione individuale: chi è polo ènon si impegna abbastanza, non rischia e non si impegna. Un mito duro a morire ma falso: i, il più delle volte, nonper colpa loro. Se siete ancoraa 35 anni èlo meritate. Questa, almeno, è l’opinione di Jack Ma, fondatore di Alibaba (colosso cinese dell’e-commerce, ndr) e tra gli uomini più ricchi al mondo. Eppure, scrostata la narrativa dell’uomo che si è fatto da sé e ...

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Mercatino di Lugano causa di assembramenti? 'Non è vero' laRegione Dimartedì, la biologa Gallavotti si insinua nei miei sogni con notizie inquietanti

Con la seconda ondata della pandemia, a Dimartedì il programma di Giovanni Floris, è esplosa una nuova stella della televisione italiana. Si chiama Barbara Gallavotti, biologa divulgatrice. È brava, c ...

Papa Francesco: restrizioni, crisi e disagi rendono il Natale 2020 più vero e non consumistico

Città del Vaticano - Il lockdown, l'isolamento dei nonni dai nipoti, l'impossiblità di stare assieme il 25 dicembre e persino la crisi economica renderanno il Natale ...

