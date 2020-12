Nokia, ecco il nuovo smartphone low cost da 69 euro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tra i nuovi iPhone 12 Pro e il Wiko View5 Plus, il mercato mette a disposizione smartphone adatti a tutte le tasche ed esigenze: dai modelli costosi a quelli più economici. Ciò nonostante, un report pubblicato recentemente da Counterpoint Research, ci dice che i telefoni cellulare basici nonché i meno costosi, continuano ad essere abbastanza richiesti nei vari continenti: infatti, durante il terzo trimestre del 2020 sarebbero state consegnate oltre 74 milioni di unità. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tra i nuovi iPhone 12 Pro e il Wiko View5 Plus, il mercato mette a disposizione smartphone adatti a tutte le tasche ed esigenze: dai modelli costosi a quelli più economici. Ciò nonostante, un report pubblicato recentemente da Counterpoint Research, ci dice che i telefoni cellulare basici nonché i meno costosi, continuano ad essere abbastanza richiesti nei vari continenti: infatti, durante il terzo trimestre del 2020 sarebbero state consegnate oltre 74 milioni di unità.

NuTeslaRes : #Nokia 5.4 in arrivo a 229 euro in Italia: ecco le specifiche - - AlessioCamaroto : Nokia 5.4 in arrivo a 229 euro in Italia: ecco le specifiche - gigibeltrame : Nokia 5.4 in arrivo a 229 euro in Italia: ecco le specifiche #digilosofia - GamingToday4 : Ecco il Nokia 5.4, con Snapdragon 662 e fotocamera da 48MP - Mobileblogger2 : Ecco il Nokia 5.4 con Snapdragon 662, costa 229 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Nokia ecco Nokia, ecco il nuovo smartphone low cost da 69 euro Vanity Fair Italia Nokia, ecco il nuovo smartphone low cost da 69 euro

Monta un processore quad-core, doppia fotocamera e batteria estraibile in grado di offrire autonomia per un giorno intero ...

Amazon Fire TV: ufficiale il rilascio della nuova interfaccia! Ecco come sarà e quando arriverà

ecco le RX 6800 XT e 6800 custom di Gigabyte Open Fiber, 800 Gbps per canale ottico sulla dorsale in fibra ZION Fastweb a tutta velocità: con NeXXt Casa si naviga a 1 Gbps in 50 comuni grazie ...

Monta un processore quad-core, doppia fotocamera e batteria estraibile in grado di offrire autonomia per un giorno intero ...ecco le RX 6800 XT e 6800 custom di Gigabyte Open Fiber, 800 Gbps per canale ottico sulla dorsale in fibra ZION Fastweb a tutta velocità: con NeXXt Casa si naviga a 1 Gbps in 50 comuni grazie ...