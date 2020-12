Nino D’Angelo pubblica una foto in compagnia del figlio Toni: chi è e che cosa fa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nino D’Angelo è tra gli artisti napoletani che nel tempo è riuscito a portare la canzone e il dialetto partenopeo oltre i suoi confini. D’Angelo noto anche come caschetto d’oro conquistò il pubblico nel decennio degli anni ’80 grazie al suo talento musicale ma soprattutto a tutti quei film in cui recitava e cantava che L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è tra gli artisti napoletani che nel tempo è riuscito a portare la canzone e il dialetto partenopeo oltre i suoi confini.noto anche come caschetto d’oro conquistò il pubblico nel decennio degli anni ’80 grazie al suo talento musicale ma soprattutto a tutti quei film in cui recitava e cantava che L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: E' bello di Nino D'Angelo! Sintonizzati ora. - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Preghiera Di Una Bimba di Nino D'Angelo! Sintonizzati ora. - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Che si pe mme di Nino D'Angelo! Sintonizzati ora. - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Pecundria di Nino D'Angelo! Sintonizzati ora. - mykyta_lazar : Sette minuti fa nel reparto birre del supermercato una signora anziana, tutta imbellettata, mascherina color argent… -

Ultime Notizie dalla rete : Nino D’Angelo Registro Aifa, strumento da migliorare  Yahoo Notizie