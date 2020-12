Niente zona rossa nazionale? Governo verso la stretta per festivi e prefestivi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Niente zona rossa nazionale, restrizioni solamente nei giorni festivi e prefestivi. Sarebbe questo l’orientamento del Governo in merito alla stretta da adottare durante le festività. L’ipotesi di chiudere l’intero Paese dal 24 dicembre al 6 gennaio come chiedevano i più rigoristi sarebbe stata scavalcata dalla scelta di limitare le restrizioni al 24, 25, 26 e 31 dicembre oltre al 1°, 5 e 6 gennaio. Sette-otto giorni totali per evitare una zona rossa continuativa come confermato anche da qualche presente alla discussione che, secondo quanto riportato dall’Adnkronos, dice “chiudere gli italiani in casa per due settimane consecutive è una follia“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020), restrizioni solamente nei giornie pre. Sarebbe questo l’orientamento delin merito allada adottare durante letà. L’ipotesi di chiudere l’intero Paese dal 24 dicembre al 6 gennaio come chiedevano i più rigoristi sarebbe stata scavalcata dalla scelta di limitare le restrizioni al 24, 25, 26 e 31 dicembre oltre al 1°, 5 e 6 gennaio. Sette-otto giorni totali per evitare unacontinuativa come confermato anche da qualche presente alla discussione che, secondo quanto riportato dall’Adnkronos, dice “chiudere gli italiani in casa per due settimane consecutive è una follia“. SportFace.

