Nicole Soria e Marco Rompietti di Matrimonio a prima vista | «La nostra storia senza filtri»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) A casa Sorietti, crasi dei loro cognomi, Nicole Soria e Marco Rompietti discutono dei piani di Natale e Capodanno con disinvoltura, finendo l’una le frasi dell’altro: «Venerdì scendiamo a Terni, ma prima facciamo una sosta a Roma per salutare Giorgia e Cecilia» spiegano i due ragazzi al telefono, profondamente grati per l’abbraccio che il pubblico ha riservato loro dopo la fine dell’ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista, il popolare show di Real Time che tornerà con una nuova stagione a gennaio su Discovery+, la nuova piattaforma streaming del gruppo. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, Nicole e Marco sono riusciti nell’impresa impossibile di mettere in piedi un cross-over del programma: hanno partecipato a due edizioni diverse, hanno tentato l’esperimento sociale senza tenere la fede al dito e, in barba alle aspettative, si sono innamorati inaugurando una storia d’amore inaspettata, iniziata tre mesi fa.