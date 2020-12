Nessuna spaccatura tra gli esperti del Cts. Miozzo: “Tutti i colleghi si sono espressi per una linea di grande prudenza. Ma spetta alla politica decidere” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Abbiamo dato indicazioni precise. I dati ci devono preoccupare, la curva sta lentamente scendendo ma dà ancora elementi di grande preoccupazione. La curva sta scendendo grazie a due mesi di sacrifici, abbiamo di fronte a noi qualche settimana che rappresentano un periodo di incontri, che con questa maledetta malattia sono pericolosi”. E’ quanto ha detto a Rainews24 il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Agostino Miozzo, a proposito della riunione di ieri sulle misure in vista delle festività (leggi l’articolo). “Noi – ha aggiunto il coordinatore del Cts – abbiamo dato indicazioni di grandi limitazioni di spostamenti e assembramenti, che questo si traduca in una zona rossa nazionale o arancione o altro, spetta alla politica”. Nel Comitato, ha spiegato ancora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Abbiamo dato indicazioni precise. I dati ci devono preoccupare, la curva sta lentamente scendendo ma dà ancora elementi dipreoccupazione. La curva sta scendendo grazie a due mesi di sacrifici, abbiamo di fronte a noi qualche settimana che rappresentano un periodo di incontri, che con questa maledetta malattiapericolosi”. E’ quanto ha detto a Rainews24 il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Agostino, a proposito della riunione di ieri sulle misure in vista delle festività (leggi l’articolo). “Noi – ha aggiunto il coordinatore del Cts – abbiamo dato indicazioni di grandi limitazioni di spostamenti e assembramenti, che questo si traduca in una zona rossa nazionale o arancione o altro,”. Nel Comitato, ha spiegato ancora ...

clikservernet : Nessuna spaccatura tra gli esperti del Cts. Miozzo: “Tutti i colleghi si sono espressi per una linea di grande prud… - Noovyis : (Nessuna spaccatura tra gli esperti del Cts. Miozzo: “Tutti i colleghi si sono espressi per una linea di grande pru… - Agenparl : SUPERBONUS CASTELLI, “MISURA IMPORTANTE, NESSUNA SPACCATURA” - - Agenparl : [AGECO] SUPERBONUS CASTELLI, “MISURA IMPORTANTE, NESSUNA SPACCATURA” - - FPistilli : RT @RaffaeleFitto: Nessuna spaccatura nel #cdx. Ieri c'è stato un incontro molto positivo, si sta lavorando tutti insieme per avere una pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna spaccatura Nessuna spaccatura tra gli esperti del Cts. Miozzo: "Tutti i colleghi si sono espressi per una linea di grande prudenza. Spetta alla politica decidere" LA NOTIZIA Silvestroni (FdI): “Rivendichiamo il rispetto di un patto suggellato con i cittadini”

“Fratelli d’Italia è la coalizione”. Così in un una nota il deputato e Presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni, che torna sulla delicata questione ...

Italia tra rosso e arancione. Anche i tecnici si spaccano

I ministri e i big trascorrono una giornata di meditazione, gli scienziati del Cts affrontano invece una lunghissima riunione: discutono e litigano per ore, ma alla fine, sia pure fra spaccature e ...

“Fratelli d’Italia è la coalizione”. Così in un una nota il deputato e Presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni, che torna sulla delicata questione ...I ministri e i big trascorrono una giornata di meditazione, gli scienziati del Cts affrontano invece una lunghissima riunione: discutono e litigano per ore, ma alla fine, sia pure fra spaccature e ...