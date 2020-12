Neonata abbandonata perchè positiva al Covid/ Palermo: mamma arrestata (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Palermo, Neonata abbandonata dalla madre rom perchè positiva al coronavirus: la donna è in carcere con l’accusa di abbandono di minori Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 16 dicembre 2020)dalla madre romal coronavirus: la donna è in carcere con l’accusa di abbandono di minori

spinassunta : RT @francescatotolo: Per la cronaca, la madre arrestata è di etnia rom. La maggioranza delle testate hanno censurato questa informazione.… - Agamenandros : RT @francescatotolo: Per la cronaca, la madre arrestata è di etnia rom. La maggioranza delle testate hanno censurato questa informazione.… - kolemicos : RT @GiancarloDeRisi: Orrori del Covid, neonata positiva abbandonata in ospedale: arrestata la madre che non voleva più sapere della piccola… - daniele19921 : RT @GiancarloDeRisi: Orrori del Covid, neonata positiva abbandonata in ospedale: arrestata la madre che non voleva più sapere della piccola… - GiancarloDeRisi : Orrori del Covid, neonata positiva abbandonata in ospedale: arrestata la madre che non voleva più sapere della picc… -