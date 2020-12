Negli Usa non esiste nessun piano per la vaccinazione dei detenuti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Negli Stati Uniti i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie non hanno ancora preso alcuna decisione sul piano di vaccinazione nelle carceri, anche se sembra che il personale carcerario ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 dicembre 2020)Stati Uniti i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie non hanno ancora preso alcuna decisione suldinelle carceri, anche se sembra che il personale carcerario ...

