NBA, James Harden debutta nella preseason con qualche chilo di troppo (FOTO) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) James Harden ha raggiunto i compagni e nella gara tra Houston Rockets e San Antonio Spurs ha fatto il suo debutto di pre season. Il derby del Texas è andato in archivio con il punteggio di 112-98 per i Rockets, in campo “il barba” ha chiuso con 12 punti, 4 assist e 3 rimbalzi contribuendo alla seconda vittoria pre-stagionale dei suoi. All’inizio della regular season non manca molto, ma ciò che ha sorpreso in negativo è la forma fisica di Harden che ha calcato il parquet con qualche chilo di troppo. La forma di James Harden è ottima. Ed anche rotonda.#NBAtipo pic.twitter.com/4qZWtQ5zSm — La Giornata Tipo (@parallelecinico) December 16, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ha raggiunto i compagni egara tra Houston Rockets e San Antonio Spurs ha fatto il suo debutto di pre season. Il derby del Texas è andato in archivio con il punteggio di 112-98 per i Rockets, in campo “il barba” ha chiuso con 12 punti, 4 assist e 3 rimbalzi contribuendo alla seconda vittoria pre-stagionale dei suoi. All’inizio della regular season non manca molto, ma ciò che ha sorpreso in negativo è la forma fisica diche ha calcato il parquet condi. La forma diè ottima. Ed anche rotonda.#NBAtipo pic.twitter.com/4qZWtQ5zSm — La Giornata Tipo (@parallelecinico) December 16, 2020 SportFace.

James Harden ha raggiunto i compagni e nella gara tra Houston Rockets e San Antonio Spurs ha fatto il suo debutto di pre season. Il derby del Texas è andato in archivio con il pu ...

Anche se solo di preseason si tratta, primi punti Nba per Niccolò Mannion ... Esordio stagionale per James Harden non al top della forma (le foto mettono in mostra qualche chilo da smaltire) e a ...

