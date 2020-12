Nba: Antetokounmpo, dopo la favola è ora di vincere: 5 anni per fare la storia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Gazzetta_NBA : #Giannis, dopo la favola è ora di vincere: 5 anni per fare la storia #Nba #Bucks - LorenzTS79 : RT @MatteoSoragna: Ha firmato per 228 milioni di dollari in cinque anni. Se ho fatto bene i calcoli, da oggi Giannis Antetokounmpo si può p… - TheFreeAgentFR : Luka Doncic est-il favori à la succession de Giannis Antetokounmpo ? #nba #Nbaextra #MVP - infoitsport : Basket Nba, Antetokounmpo resta a Milwaukee: quinquennale da 228 milioni di dollari - infoitsport : Nba: ingaggio record per Antetokounmpo, ma con gli sponsor Le Bron è sempre primo. Ecco la top ten -