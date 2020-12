Nati del 2020 | sono tanti i figli delle star di quest’anno

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tutti inelsfoglia la gallery È stato un anno che non dimenticheremo. Che ci ha messo alla prova con qualcosa di totalmente nuovo, ci ha destabilizzati nelle nostre certezze, ci ha tolto libertà personali che consideravamo scontate. Per molti questoè stato un anno terribile, alcuni vogliono addirittura organizzargli un funerale simbolico per festeggiarne la fine. Ma, per alcuni, questoha portato anche qualcosa di positivo, di buono. X La gravidanza ...