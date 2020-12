Natale, Italia zona rossa dal 24 dicembre alla Befana (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Valentina Dardari I rigoristi chiedono un Natale in rosso ma Conte non sembra convinto, anche se ammette che “Forse qualche ritocchino ci sarà” L’Italia rischia seriamente di passare un Natale in rosso, almeno per il periodo che va dalla Vigilia all’Epifania. Se da una parte l’ala rigorista spinge per chiudere del tutto la Penisola, dall’altra il premier Giuseppe Conte non sembra convinto. Anche se, ha ammesso, che qualche ritocchino alle misure forse ci sarà. Fosse per i ministri Speranza, Boccia e Franceschini andremmo incontro a un lockdown di due settimane, ovvero quelle considerate più a rischio, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. Il che vorrebbe dire chiudere bar, ristoranti, negozi non alimentari e divieto per i cittadini di muoversi da un Comune all’altro, tranne che per motivi ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Valentina Dardari I rigoristi chiedono unin rosso ma Conte non sembra convinto, anche se ammette che “Forse qualche ritocchino ci sarà” L’rischia seriamente di passare unin rosso, almeno per il periodo che va dVigilia all’Epifania. Se da una parte l’ala rigorista spinge per chiudere del tutto la Penisola, dall’altra il premier Giuseppe Conte non sembra convinto. Anche se, ha ammesso, che qualche ritocchino alle misure forse ci sarà. Fosse per i ministri Speranza, Boccia e Franceschini andremmo incontro a un lockdown di due settimane, ovvero quelle considerate più a rischio, tra il 24e il 6 gennaio. Il che vorrebbe dire chiudere bar, ristoranti, negozi non alimentari e divieto per i cittadini di muoversi da un Comune all’altro, tranne che per motivi ...

myrtamerlino : In Germania Angela #Merkel ha deciso un #lockdown dal 16 dicembre al 10 gennaio. Adottereste questo provvedimento a… - Corriere : Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio: oggi alle 12 la riunione per decidere sul Natale - myrtamerlino : Mentre la #Merkel annuncia il #lockdown, noi in Italia in un momento così delicato, sotto #Natale parliamo di rimpa… - Linkiesta : RT @christianrocca: Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio - killermedia : #BuongiornoATutti questa è la nostra ricetta Questa è la Zona Rossa, la Luce che Serve all'#Italia: Il #Natale del… -