Natale in rosso? A pranzo con la mamma anziana no, ma a Messa sì. Ecco cosa si potrà fare e cosa no se passerà la linea del rigore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La differenza tra i regimi previsti nelle zone di diverso colore non è di poco conto. Oltre alla chiusura totale di bar, ristoranti e negozi, con il divieto assoluto gli italiani saranno costretti a trascorrere le feste in casa ed esclusivamente con il nucleo convivente

Se invece l'avrà vinta il premier Conte almeno il pranzo di Natale in casa con pochi familiari sarà consentito. Il Natale in rosso Posso far venire a pranzo il giorno di Natale mia madre anziana che ...

Posso far venire a pranzo il giorno di Natale mia madre anziana che vive sola ma è autosufficiente? No. Se il governo dichiarerà zona rossa tutta l'Italia dal 24 dicembre al 7 gennaio si potrà uscire ...

Se invece l'avrà vinta il premier Conte almeno il pranzo di Natale in casa con pochi familiari sarà consentito. Il Natale in rosso Posso far venire a pranzo il giorno di Natale mia madre anziana che vive sola ma è autosufficiente? No. Se il governo dichiarerà zona rossa tutta l'Italia dal 24 dicembre al 7 gennaio si potrà uscire ...