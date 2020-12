Natale in casa? Oms: si ma solo con la mascherina (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alfie Borromeo Durante le riunioni familiari a Natale è fortemente raccomandato portare le mascherine anche in casa: lo ha detto l’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità. Sulla questione è intervenuto anche Fabrizio Pregliasco, che ha definito un “bene” la raccomandazione perchè gli “assembramenti sulle strade fanno impressione” ma sono niente “rispetto ai rischi di contagio che si corrono in casa”. Pregliasco, virologo dell’Università di Milano e direttore Sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, ha voluto sottolineare anche i rischi quando si mangia: “Mascherine in casa sì perché si sta per lungo tempo nello stesso ambiente, aprire spesso le finestre e poche persone”. I contatti senza la mascherina, come hanno ribadito gli esperti più volte, aumentano la probabilità di contagio, invitando ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alfie Borromeo Durante le riunioni familiari aè fortemente raccomandato portare le mascherine anche in: lo ha detto l’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità. Sulla questione è intervenuto anche Fabrizio Pregliasco, che ha definito un “bene” la raccomandazione perchè gli “assembramenti sulle strade fanno impressione” ma sono niente “rispetto ai rischi di contagio che si corrono in”. Pregliasco, virologo dell’Università di Milano e direttore Sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, ha voluto sottolineare anche i rischi quando si mangia: “Mascherine insì perché si sta per lungo tempo nello stesso ambiente, aprire spesso le finestre e poche persone”. I contatti senza la, come hanno ribadito gli esperti più volte, aumentano la probabilità di contagio, invitando ...

Durante le riunioni familiari a Natale è fortemente raccomandato portare le mascherine anche in casa: lo ha detto l'Oms, Organizzazione Mondiale della ...