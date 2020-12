Natale in Casa Cupiello, l’omaggio a Eduardo De Filippo in prima serata il 22 dicembre (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un omaggio al drammaturgo e poeta partenopeo Eduardo De Filippo ma anche un dono per i telespettatori alla vigilia delle feste natalizie: Natale in Casa Cupiello. L’attesa trasposizione filmica di un’opera teatrale capolavoro di Eduardo De Filippo incuriosisce ed emoziona. Il 22 dicembre in prima serata su Rai 1 saranno protagonisti Sergio Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Tony Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice e Antonio Milo per ridere e poi solo commuovere come da anni accade in teatro. La famiglia Cupiello si prepara a festeggiare il Natale ma tra la preparazione del presepe e della cena per la vigilia andrà come non doveva finire. L’incapacità di comunicare, i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Un omaggio al drammaturgo e poeta partenopeoDema anche un dono per i telespettatori alla vigilia delle feste natalizie:in. L’attesa trasposizione filmica di un’opera teatrale capolavoro diDeincuriosisce ed emoziona. Il 22insu Rai 1 saranno protagonisti Sergio Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Tony Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice e Antonio Milo per ridere e poi solo commuovere come da anni accade in teatro. La famigliasi prepara a festeggiare ilma tra la preparazione del presepe e della cena per la vigilia andrà come non doveva finire. L’incapacità di comunicare, i ...

