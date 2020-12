Natale con i tuoi? Sarà comunque necessario indossare la mascherina – parola dell’OMS (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In attesa di conoscere le decisioni del governo sulle restrizioni per il periodo di Natale, l’Oms invita ad indossare la mascherina anche in casa. Siamo ad 8 giorni di distanza dalla vigilia di Natale e ancora oggi non sappiamo con chi o come lo passeremo. La settimana scorsa sembrava che ci fosse stata un’apertura in tal senso, con Conte che si era detto pronto a varare una nuova normativa con la quale permettere gli spostamenti tra Comuni nei giorni di festa. Il fine settimana appena passato, però, ha fatto cambiare nuovamente idea al governo ed entro oggi potrebbe essere deciso un lockdown per il periodo delle feste. Le ipotesi sono quelle di rendere tutta l’Italia zona rossa o zona arancione dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, oppure di imporre il lockdown solo nei festivi e nei prefestivi. In ogni ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In attesa di conoscere le decisioni del governo sulle restrizioni per il periodo di, l’Oms invita adlaanche in casa. Siamo ad 8 giorni di distanza dalla vigilia die ancora oggi non sappiamo con chi o come lo passeremo. La settimana scorsa sembrava che ci fosse stata un’apertura in tal senso, con Conte che si era detto pronto a varare una nuova normativa con la quale permettere gli spostamenti tra Comuni nei giorni di festa. Il fine settimana appena passato, però, ha fatto cambiare nuovamente idea al governo ed entro oggi potrebbe essere deciso un lockdown per il periodo delle feste. Le ipotesi sono quelle di rendere tutta l’Italia zona rossa o zona arancione dal 24 dicembre fino al 6 gennaio, oppure di imporre il lockdown solo nei festivi e nei prefestivi. In ogni ...

