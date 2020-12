Natale, al vaglio del Governo tutte le misure (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Continuano le discussioni sul piano dei provvedimenti restrittivi da applicare per il Natale. La linea dura e quella più morbida continuano a scontrarsi e non sarà facile trovare un accordo che metta tutti in serenità. Alcune fazioni come quelle di Boccia e Speranza caldeggiano per una linea dura basata su un’unica zona rossa che vada dai giorni intorno al 20 fino al 6 di gennaio. Altri, invece, preferiscono mantenersi su una linea soft in cui gli unici giorni di zona rossa sono quelli delle festività: 24, 25, 26 dicembre; 31 dicembre e 1 gennaio, 6 e 7 gennaio. Tuttavia, pare si profili un’altra possibilità (che sarebbe poi forse quella che riuscirebbe a mettere tutti d’accordo): Italia in zona arancione per tutto il periodo delle feste, e zona rossa solo nei giorni sopra indicati. Si tratterebbe dunque di un addio alla zona gialla, con provvedimenti molto più ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Continuano le discussioni sul piano dei provvedimenti restrittivi da applicare per il. La linea dura e quella più morbida continuano a scontrarsi e non sarà facile trovare un accordo che metta tutti in serenità. Alcune fazioni come quelle di Boccia e Speranza caldeggiano per una linea dura basata su un’unica zona rossa che vada dai giorni intorno al 20 fino al 6 di gennaio. Altri, invece, preferiscono mantenersi su una linea soft in cui gli unici giorni di zona rossa sono quelli delle festività: 24, 25, 26 dicembre; 31 dicembre e 1 gennaio, 6 e 7 gennaio. Tuttavia, pare si profili un’altra possibilità (che sarebbe poi forse quella che riuscirebbe a mettere tutti d’accordo): Italia in zona arancione per tutto il periodo delle feste, e zona rossa solo nei giorni sopra indicati. Si tratterebbe dunque di un addio alla zona gialla, con provvedimenti molto più ...

