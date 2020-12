Natale a casa Spagnoli: i tortelli in brodo di cappone e zafferano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Classica con un twist moderno e sorprendente, così si potrebbe definire la collezione Autunno Inverno 20/21 di Luisa Spagnoli in cui i completi in velluto modellati si accostano ad abiti in paillettes con colletti e polsini in organza. Un mix perfetto per donne eleganti e indipendenti. Non ci stupisce quindi di ritrovare questo gioco di contrasti, in cui l’innovazione completa la tradizione, anche nel menù di Natale di Nicoletta Spagnoli, AD e presidente Luisa Spagnoli. Immersa nell’atmosfera delle feste – tra l’albero addobbato, il caminetto acceso, le ghirlande e l’aroma di cannella – Nicoletta Spagnoli ha deciso quest’anno di aprire le porte della sua casa di Perugia a tutte le amiche della maison e, insieme allo chef varesino Roberto Valbuzzi, noto per la trasmissione Cortesie per ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Classica con un twist moderno e sorprendente, così si potrebbe definire la collezione Autunno Inverno 20/21 di Luisain cui i completi in velluto modellati si accostano ad abiti in paillettes con colletti e polsini in organza. Un mix perfetto per donne eleganti e indipendenti. Non ci stupisce quindi di ritrovare questo gioco di contrasti, in cui l’innovazione completa la tradizione, anche nel menù didi Nicoletta, AD e presidente Luisa. Immersa nell’atmosfera delle feste – tra l’albero addobbato, il caminetto acceso, le ghirlande e l’aroma di cannella – Nicolettaha deciso quest’anno di aprire le porte della suadi Perugia a tutte le amiche della maison e, insieme allo chef varesino Roberto Valbuzzi, noto per la trasmissione Cortesie per ...

