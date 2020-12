Napoli, positivo al covid con sintomi fermato in scooter mentre effettua consegne “speciali” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mostrava chiaramente i sintomi del covid-19. Ma nonostante ciò girava tranquillamente a bordo di uno scooter in vico Conte di Mola, nei Quartieri Spagnoli per effettuare delle consegne “illegali”. In un borsone termico infatti nascondeva con lui 250 pacchetti di sigarette di contrabbando. Napoli, positivo al covid nasconde oltre 3 kg di sigarette di contrabbando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mostrava chiaramente idel-19. Ma nonostante ciò girava tranquillamente a bordo di unoin vico Conte di Mola, nei Quartieri Spagnoli perre delle“illegali”. In un borsone termico infatti nascondeva con lui 250 pacchetti di sigarette di contrabbando.alnasconde oltre 3 kg di sigarette di contrabbando L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

