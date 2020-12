Napoli, niente miracolo: fallito anche l’ultimo tentativo. Il sangue di San Gennaro non si scioglie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il miracolo di San Gennaro, in presenza del cardinale Crescenzio Sepe, non si è compiuto. fallito anche l’ultimo tentativo di assistere al prodigio dello scioglimento del sangue prima e durante l’ultima messa celebrata alle 18 e 30. Il sangue non si scioglie Prima dell’arrivo di Sepe, l’Abate Vincenzo De Gregorio ha tenuto per molti minuti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ildi San, in presenza del cardinale Crescenzio Sepe, non si è compiuto.di assistere al prodigio dello scioglimento delprima e durante l’ultima messa celebrata alle 18 e 30. Ilnon siPrima dell’arrivo di Sepe, l’Abate Vincenzo De Gregorio ha tenuto per molti minuti L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Agenzia_Italia : Attesa a Napoli per il sangue di San Gennaro, niente miracolo per ora - RaiNews : #Napoli, #SanGennaro: niente miracolo, il #sangue resta solido. Proseguono nella Cattedrale le preghiere dei fedeli… - fattoquotidiano : Strade piene a Napoli, De Magistris: “Non c’è niente di male, è stupido meravigliarsi. Se il dpcm dice che si può u… - blogsicilia : Niente miracolo a Napoli, il sangue di San Gennaro resta solido - - caterinabalivo : L’ho sperato fine alla fine ma niente non l’ha fatto #SanGennaro -