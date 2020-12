Napoli | nessun miracolo da San Gennaro | il sangue non si scioglie

Leggi su chenews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Non si è realizzato a fine giornata ildi San. In molti gridano ad un altro cattivo presagio sul nefasto 2020. Si attendeva con ansia da questa mattina ildel Santo patrono della città di, Sanche a fine giornata non si è ancora realizzato. Conclude l’omelia delle 18 Monsignor Vincenzo Papa, parroco della parrocchia Santa Maria Assunta al Duomo con una frase di ammonimento:“Se c’è qualcosa che si devere, questa è il cuore dell’uomo. Allora affidiamo a Sanquesta bella intenzione”. Questa mattina erano state celebrate tra le 9 e le 12 altre due messe nel tentativo di far avverare ilche si ripete ogni 16 Dicembre, ma questa volta questo non ...