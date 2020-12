Napoli | infortunio Mertens | il comunicato sulle condizioni del belga

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilha reso nota l’entità dell’di DriesDriesè uscito in lacrime nel primo tempo di Inter-. Ilha poggiato male il piede sinistro durante un cross, con la caviglia che si è girato in maniera innaturale. Attraverso una nota ufficiale, il club azzurro hal’entità dell’del suo numero 14. «Driesè sostituito durante Inter-per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le sueverranno valutate domani». Leggi su Calcionews24.com

Poco prima il belga, nel tentativo di fare un cross, aveva accusato una distorsione alla caviglia prima di buttarsi a terra dolorante e in lacrime per il dolore. L'attaccante del Napoli… Leggi ...Dries Mertens è uscito dal campo contro l’Inter a causa di un infortunio alla caviglia sinistra, si dovrà sottoporre ad esami strumentali. “Dries Mertens è sostituito durante Inter-Napoli per un ...