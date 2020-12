Napoli, il sangue non si è sciolto nemmeno alle ore 12: il miracolo di San Gennaro tarda ad arrivare (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il miracolo laico di San Gennaro tarda ad arrivare: dopo oltre tre ore, il sangue del santo patrono di Napoli non si è ancora sciolto. Si riproverà alle 16.30 circa, quando la teca verrà riportata sull’Altare Maggiore del Duomo e si tenterà per l’ultima volta di ottenere il miracolo, prima della messa delle 18.30 che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Illaico di Sanad: dopo oltre tre ore, ildel santo patrono dinon si è ancora. Si riproverà16.30 circa, quando la teca verrà riportata sull’Altare Maggiore del Duomo e si tenterà per l’ultima volta di ottenere il, prima della messa delle 18.30 che L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

